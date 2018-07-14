Марианну Рубинчик привезли в больницу со страшными ожогами

Трагедия едва не случилась из-за вредной привычки. Артистка заснула с горящей сигаретой. ЧП произошло на ее даче в Ленинском районе Московской области.

Марианна сильно пострадала при пожаре – в больницу в Подмосковье ее доставили с ожогами 51 процента тела. Пламя опалило лицо, шею и руки.

Подробностей о ее состоянии пока не приводится. Известно, что Рубинчик перевели в одну из клиник Москвы, передает РЕН ТВ.

Актриса известна по ролям в фильмах "Нанкинский пейзаж" и "Кино про кино", "Пейзаж с тремя купальщицами" и других, а также сериалах "Час Волкова – 3" и "Час Волкова – 4".