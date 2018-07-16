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Басков и Лопырева разбегутся

Николай Басков и Виктории Лопырева. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Судьба разлучит певца и телеведущую навсегда

История любви, о которой все еще говорят, похоже, подошла к концу. О том, как сложится дальнейшая жизнь Николая и Виктории, рассказала "Утру" таролог, ясновидящая и психолог Марианна Абравитова

По ее словам, этот длинный роман, который должен был привести к свадьбе, становится нереальнее с каждым днем. Время, когда Басков и Лопырева должны были пожениться, упущено.

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Раньше они еще могли выстроить не только партнерские, но и семейные отношения. Сейчас все расползается по швам. Скоро у каждого из них появятся новые партнеры, заявила гадалка.

Лопырева выйдет замуж по судьбе еще два раза. Баскову тоже выпадает брак и рождение детей, сообщила Марианна Абравитова.

Но свою избранницу артист пока не знает. Сам по себе певец – человек амбициозный и яркий. И ему нужна такая же дама, отметила ясновидящая.

В партнерстве Николаю важен объект преклонения. Но дама должна быть в разы выше Виктории. Ему необходимо постоянно повышать градус в отношениях, пояснила психолог.

Рядом с Басковым появится творческая и креативная личность, яркая и богатая. Это будет кто-то очень эксклюзивный как для самого артиста, так и для общественности, предупредила таролог.

А Лопыревой будет сложно повысить планку. По-хорошему, ей бы зацепиться все-таки за Николая: он был бы достаточно демократичным партнером и делал все исключительно для нее.

Но, увы, момент упущен. Человека с таким отношением к ней и таким характером Виктория больше никогда не встретит, заключила  ведунья. 

Фоторепортаж
Фальшивая любовь Баскова и Лопыревой
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Николая Баскова
Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Утро Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Пресс-служба Vegas Николай Басков и Виктория Лопырева. Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Полина ДОРОЖКИНА
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