Киркоров признался в близости с женой Плющенко

Здоровье
- Найден простой способ избежать рака
- Пять продуктов помогут согнать жир
- Ни крошки в рот: что нельзя есть перед сексом
При этом оба выглядели счастливыми. А было это накануне в "Лужниках" во время финального матча чемпионата мира по футболу.
"И пусть наши "хорватские" надежды и не оправдались, так хоть повидались с моей закадычной подружкой боевой", – подписал Филипп Киркоров фото, на котором он изображен с Яной Рудковской.
При этом красотка сидит в свободной позе, обняв стоящего артиста за шею. Они тесно прижались друг к другу. Снимок появился на странице и у певца, и у продюсера.
Яна отметила, что Филипп болел за хорватов. Это разозлило ее подписчиков, которые поддерживали французских спортсменов. Между пользователями соцсети вспыхнул спор.
Не понравились им и кроссовки Рудковской. Эта обувь только уродует ее тонкие ноги, "луноходы рассмешили", заявили некоторые фанаты.
Мало того, они еще и о муже Рудковской вспомнили. "Плющенко любит волосатых женщин? Видать кайфует от хоббитов", – злорадно прокомментировали фолловеры фото.
Нашлись злопыхатели и у поп-короля. " И он тут", "Фу, Киркоров как собака выглядит", – отметили такие.
Фото на странице Киркорова обсуждают до сих пор. Одни хвалят знаменитостей: "Филипп круто выглядит! Респект!", "Вот здорово! Такие красивые болельщики! Суперская фоточка, Спасибо! Победили сильнейшие!", "Очень убойная фотография!", "Симпотики – кампотики", "Какие классные!! Яночка как девчонка!"
Другие критикуют. "Как-то не очень красиво, свои прекрасные звездные ножки на кресло ставить, тем самым пачкать и", "Похож на толстую цыганку в парике", "Глазки припухшие что-то у вас, Яна, или ракурс не тот", – написали недовольные.
Кто-то усомнился в том, что "Филе... интересно на футбол ходить: у него цвет настроения синий".
Бурное празднование победы в ЧМ-2018 привело к нескольким смертям
Местные жители недовольны беспрецедентными мерами безопасности в столице