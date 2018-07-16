Киркоров признался в близости с женой Плющенко

Поп-король засветился в обществе продюсера

При этом оба выглядели счастливыми. А было это накануне в "Лужниках" во время финального матча чемпионата мира по футболу.

"И пусть наши "хорватские" надежды и не оправдались, так хоть повидались с моей закадычной подружкой боевой", – подписал Филипп Киркоров фото, на котором он изображен с Яной Рудковской.

При этом красотка сидит в свободной позе, обняв стоящего артиста за шею. Они тесно прижались друг к другу. Снимок появился на странице и у певца, и у продюсера.

Яна отметила, что Филипп болел за хорватов. Это разозлило ее подписчиков, которые поддерживали французских спортсменов. Между пользователями соцсети вспыхнул спор.

Не понравились им и кроссовки Рудковской. Эта обувь только уродует ее тонкие ноги, "луноходы рассмешили", заявили некоторые фанаты.

Мало того, они еще и о муже Рудковской вспомнили. "Плющенко любит волосатых женщин? Видать кайфует от хоббитов", – злорадно прокомментировали фолловеры фото.

Нашлись злопыхатели и у поп-короля. " И он тут", "Фу, Киркоров как собака выглядит", – отметили такие.

Фото на странице Киркорова обсуждают до сих пор. Одни хвалят знаменитостей: "Филипп круто выглядит! Респект!", "Вот здорово! Такие красивые болельщики! Суперская фоточка, Спасибо! Победили сильнейшие!", "Очень убойная фотография!", "Симпотики – кампотики", "Какие классные!! Яночка как девчонка!"

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 15 Июл 2018 в 10:54 PDT

Другие критикуют. "Как-то не очень красиво, свои прекрасные звездные ножки на кресло ставить, тем самым пачкать и", "Похож на толстую цыганку в парике", "Глазки припухшие что-то у вас, Яна, или ракурс не тот", – написали недовольные.

Кто-то усомнился в том, что "Филе... интересно на футбол ходить: у него цвет настроения синий".