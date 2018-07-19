Раскрылся главный секрет Пьехи

У известной артистки непростой характер

На днях один из журналов написал о том, что певица, у которой столько родных людей – сводный брат, дочь, двое внуков и столько же правнуков, – страдает от одиночества и глубоко несчастлива. Так ли это и какая артистка на самом деле, рассказала таролог и потомственная ведунья Саона.

По ее словам, Пьеха не может жить в одиночестве. Она изначально человек совершенно другой закалки и привыкла находиться в окружении людей, несмотря ни на что, пояснила гадалка.

По теме советская и российская эстрадная певица, актриса Эдита Станиславовна Пьеха

Эдита Станиславовна постоянно старается быть в форме и выходит в свет с улыбкой и высоко поднятой головой. Может, не так часто она выступает, но каждый раз, пусть и с невероятными усилиями, не дает понять публике, что возраст берет свое, отметила ведунья.

У нее очень высокий и яркий эмоциональный настрой. Конечно, Эдита Станиславовна – дама немолодая и, возможно, иногда неважно себя чувствует, но глобальных проблем таролог у нее не увидела.

Тем не менее артистке нужно беречь ноги. Возможны и боли в спине, предупредила Саона.

Раньше Пьеха тоже жаловалась на плохое самочувствие и старалась выполнять все предписания врачей. Сейчас к этому недугу прибавилась еще и бессонница. Нет, она не перестала спать, просто не видит сны, уточнила таролог.

Эдита Станиславовна хочет постоянно трудиться. Однако ее желание общаться с детьми и другими родственниками берет верх, сообщила ведунья.

У артистки великолепная семья, и все, что касается мира в доме и общения между родственниками, – дело полностью ее рук, заявила гадалка. Пьеха контактная и очень дипломатичная.

Что касается денег, достаток в семье есть, и он не иссякнет. Эдите Станиславовне не придется ограничивать себя ни в каких благах цивилизации, заключила Саона.