Раскрылся главный секрет Пьехи
На днях один из журналов написал о том, что певица, у которой столько родных людей – сводный брат, дочь, двое внуков и столько же правнуков, – страдает от одиночества и глубоко несчастлива. Так ли это и какая артистка на самом деле, рассказала таролог и потомственная ведунья Саона.
По ее словам, Пьеха не может жить в одиночестве. Она изначально человек совершенно другой закалки и привыкла находиться в окружении людей, несмотря ни на что, пояснила гадалка.
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Эдита Станиславовна постоянно старается быть в форме и выходит в свет с улыбкой и высоко поднятой головой. Может, не так часто она выступает, но каждый раз, пусть и с невероятными усилиями, не дает понять публике, что возраст берет свое, отметила ведунья.
У нее очень высокий и яркий эмоциональный настрой. Конечно, Эдита Станиславовна – дама немолодая и, возможно, иногда неважно себя чувствует, но глобальных проблем таролог у нее не увидела.
Тем не менее артистке нужно беречь ноги. Возможны и боли в спине, предупредила Саона.
Раньше Пьеха тоже жаловалась на плохое самочувствие и старалась выполнять все предписания врачей. Сейчас к этому недугу прибавилась еще и бессонница. Нет, она не перестала спать, просто не видит сны, уточнила таролог.
Эдита Станиславовна хочет постоянно трудиться. Однако ее желание общаться с детьми и другими родственниками берет верх, сообщила ведунья.
У артистки великолепная семья, и все, что касается мира в доме и общения между родственниками, – дело полностью ее рук, заявила гадалка. Пьеха контактная и очень дипломатичная.
Что касается денег, достаток в семье есть, и он не иссякнет. Эдите Станиславовне не придется ограничивать себя ни в каких благах цивилизации, заключила Саона.
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