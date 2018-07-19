Тяжело заболела известная артистка
Анну Нетребко и ее мужа – певца Юсифа Эйвазова – подкосил опасный вирус. И теперь они не смогут выступить на музыкальном фестивале в Баден-Бадене, который будет проходить с 20 по 23 июля.
Чтобы выздороветь, артисты должны соблюдать прописанный врачами режим и много отдыхать. Сколько времени займет их лечение, пока не известно. Фанаты верят, что их кумиры быстро справятся с болезнями и в самое ближайшее время продолжат радовать их, пишет StarHit.
Ходят слухи, что Анна думает вернуться на сцену в конце июля. Звездам предстоит большой гастрольный тур по Южной Америке, и они не хотят его пропускать.
Анна ничего о болезни не сказала. Она и ее муж не любят говорить о своей жизни.
Поклонники к отмене запланированного концерта известных артистов отнеслись с пониманием. Премьера оперы "Адриана Лекуврёр" все равно состоится. Только вместо Эйвазова и Нетребко на сцену концертного зала Баден-Бадена выйдут Татьяна Сержан и восходящая звезда оперы Мигран Агаджанян, сообщал Operawire.com.
Певица очень много работает. Она и Юсиф Эйвазов выступают по всему миру, но успевают уделить время девятилетнему сыну артистки.
Недавно сообщалось, что ранее Юсиф Эйвазов был женат на влиятельной итальянской журналистке, которая старше его на 40 лет. Но артист никак не отреагировал на эту информацию.
Шушукались и о сказочных гонорарах Нетребко. Ее много лет считают главной в мире оперной певицей, и Анна выступает на лучших концертных площадках.
Призера Игр в Сочи зарезали за мелочь
С любимым учеником Татьяны Тарасовой жестоко расправились бандиты
Раскрыта причина начала третьей мировой войны
Президент США нашел неожиданный повод, по которому может вспыхнуть мировой пожар
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украинцы бредят новой страшилкой о Крыме
- Не до смеху: Российский комик тащит Украину в суд
- Украина вымирает семимильными шагами
НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина