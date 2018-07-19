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Тяжело заболела известная артистка

Концерты оперной звезды отменены

Анну Нетребко и ее мужа – певца Юсифа Эйвазова – подкосил опасный вирус. И теперь они не смогут выступить на музыкальном фестивале в Баден-Бадене, который будет проходить с 20 по 23 июля.  

Чтобы выздороветь, артисты должны соблюдать прописанный врачами режим и много отдыхать. Сколько времени займет их лечение, пока не известно. Фанаты верят, что их кумиры быстро справятся с болезнями и в самое ближайшее время продолжат радовать их, пишет StarHit.

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Ходят слухи, что Анна думает вернуться на сцену в конце июля. Звездам предстоит большой гастрольный тур по Южной Америке, и они не хотят его пропускать.

Анна ничего о болезни не сказала. Она и ее муж не любят говорить о своей жизни. 

Поклонники к отмене запланированного концерта известных артистов отнеслись с пониманием. Премьера оперы "Адриана Лекуврёр" все равно состоится. Только вместо Эйвазова и Нетребко на сцену концертного зала Баден-Бадена выйдут Татьяна Сержан и восходящая звезда оперы Мигран Агаджанян, сообщал Operawire.com.

Певица очень много работает. Она и Юсиф Эйвазов выступают по всему миру, но успевают уделить время девятилетнему сыну артистки.  

Недавно сообщалось, что ранее Юсиф Эйвазов был женат на влиятельной итальянской журналистке, которая старше его на 40 лет. Но артист никак не отреагировал на эту информацию.

Шушукались и о сказочных гонорарах Нетребко. Ее много лет считают главной в мире оперной певицей, и Анна выступает на лучших концертных площадках. 

Полина ДОРОЖКИНА
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