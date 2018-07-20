Украинцы утешают располневшую Максакову

Оперная певица пожаловалась на российских журналистов

Некоторые из них, по словам Марии, все время обсуждают ее фигуру. И это возмущает артистку.

"Почему портал "Utro" постоянно пишет, что меня "разнесло от сала", что я сейчас каких-то невиданных размеров?" – спросила Максакова в Facebook.

Сердобольные поклонницы тут же бросились на защиту кумира. Сначала они сказали, что журналисты просто завидуют ей, и попросили любимицу не обращать на это внимания.

"Машуня, от за-вис-ти!", "Брехня!", "Пишут глупости! Завидуют красоте и таланту", "Самая любимая! Самая красивая! Самая лучшая!", "Очень яркая, поэтому завидуют!" – отозвались они.

Потом одна из дам сказала, что у журналистов плохое зрение, а другая подхватила: "Не только зрение, но и душа!"

Некоторые мужчины посоветовали певице заниматься спортом. А еще ударились в политику.

"Происки российской пропаганды! – отметил некий Jack Anderson и продолжил: – Им не хватает мозгов оценить ваше творчество, а заботятся о вашей внешности. Завидуют гады! Не обращайте внимания, Мария Петровна. Вы супер выглядите".

"О сале – это просто шпилька русского мира. Ведь им там страшно недостает уважения и любви, которой тут украинцы окружили пани Максакову", – прокомментировал Aurys Magazyn.

Василий Украинский воскликнул: "Хватит есть наше сало!" (Кстати, непонятно, к кому он обратился, может, все-таки к Марии.)

"Ребята, надо беречь Марию! Кого жаба давит, пусть остынут", – призвал Михаил Вачиля.

Но лучше всех "утешила" Максакову Алла Обдар. "Вы прекрасны, впрочем, как всегда, и даже полнота Вам к лицу. Те,кто пишут "разнесло", мне их жаль, убогие... Но, любя Вас всей душой, понимая Ваши мотивы, все равно не могу понять, как можно так бездарно похоронить свой талант, свою красоту, свою жизнь... Пусть Господь Вас вразумит", – написала она.

Между тем следует отметить, что о полноте Марии Максаковой "Утро" писало лишь дважды. При этом ни в одном из текстов о сале даже намека не было...