Украинцы утешают располневшую Максакову
Некоторые из них, по словам Марии, все время обсуждают ее фигуру. И это возмущает артистку.
"Почему портал "Utro" постоянно пишет, что меня "разнесло от сала", что я сейчас каких-то невиданных размеров?" – спросила Максакова в Facebook.
Сердобольные поклонницы тут же бросились на защиту кумира. Сначала они сказали, что журналисты просто завидуют ей, и попросили любимицу не обращать на это внимания.
"Машуня, от за-вис-ти!", "Брехня!", "Пишут глупости! Завидуют красоте и таланту", "Самая любимая! Самая красивая! Самая лучшая!", "Очень яркая, поэтому завидуют!" – отозвались они.
Потом одна из дам сказала, что у журналистов плохое зрение, а другая подхватила: "Не только зрение, но и душа!"
Некоторые мужчины посоветовали певице заниматься спортом. А еще ударились в политику.
"Происки российской пропаганды! – отметил некий Jack Anderson и продолжил: – Им не хватает мозгов оценить ваше творчество, а заботятся о вашей внешности. Завидуют гады! Не обращайте внимания, Мария Петровна. Вы супер выглядите".
"О сале – это просто шпилька русского мира. Ведь им там страшно недостает уважения и любви, которой тут украинцы окружили пани Максакову", – прокомментировал Aurys Magazyn.
Василий Украинский воскликнул: "Хватит есть наше сало!" (Кстати, непонятно, к кому он обратился, может, все-таки к Марии.)
"Ребята, надо беречь Марию! Кого жаба давит, пусть остынут", – призвал Михаил Вачиля.
Но лучше всех "утешила" Максакову Алла Обдар. "Вы прекрасны, впрочем, как всегда, и даже полнота Вам к лицу. Те,кто пишут "разнесло", мне их жаль, убогие... Но, любя Вас всей душой, понимая Ваши мотивы, все равно не могу понять, как можно так бездарно похоронить свой талант, свою красоту, свою жизнь... Пусть Господь Вас вразумит", – написала она.
Между тем следует отметить, что о полноте Марии Максаковой "Утро" писало лишь дважды. При этом ни в одном из текстов о сале даже намека не было...
Пойман возможный убийца известного фигуриста
В совершении преступления подозревают двух человек
Россия меняет курс
Путин рассказал, чем сегодня обременены мировая торговля и экономика
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Плохо скакали: Украинцы взвыли от европейской колонизации
- Незалежная испугалась отмены санкций против России
- Украина вымирает семимильными шагами
НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина