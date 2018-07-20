Журналист задумывается о закрытии "Познера"

Известный российский телеведущий Владимир Познер оказался в неловком положении перед одним из своих гостей Эдуардом Лимоновым, передача с которым по неясным причинам не вышла в эфире "Первого канала".

В своем блоге он рассказал подробности и извинился перед писателем, которого считает "парадоксальным человеком, непохожим на других".

"Я виноват перед ним, что не предупредил его и что так случилось. Я приношу свои извинения, но больше ничего не могу сделать", – отметил ведущий.

По его словам, программа планировалась давно, но Лимонов всегда был "нежелательным" гостем. Когда же разрешение было получено, они договорились, что программа пойдет не в прямом эфире, а в записи, так как на очереди были еще несколько серьезных гостей.

"Короче говоря, договорились, что Лимонов пойдет не в прямом эфире, о чем я очень сожалею, а в записи", – подчеркнул журналист.

Однако в назначенный день интервью так и не вышло, о чем Познера даже не предупредили.

Телеведущий поделился, что написал электронное письмо гендиректору телеканала Константину Эрнсту "что мол это безобразие, в общем выразил свое отношение к этому и сказал, что может быть давайте закроем программу". В ответ тот перезвонил и назвал ситуацию "безобразием", добавив, что о причинах снятия программы с эфира по телефону говорить не может.

"Я с ним с тех пор не виделся. И поэтому я не знаю этих причин <…> Это очень неприятно. Я себя чувствую чрезвычайно неловко перед Лимоновым", – заключил ведущий.

Ранее пресс-служба "Первого канала" пояснила, что снятие с эфира "выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами", – пишет "Интерфакс".

Сам писатель также прокомментировал РИА ФАН снятие программы с эфира. По его словам, он не знает, с чем связано такое решение. "Не знаю все эти механизмы, я философ, писатель, публицист и т. д. Я не занимаюсь пиаром, не вхож во все эти круги, не знаю, кто там чего", – подчеркнул Лимонов.