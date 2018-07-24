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Масляков ответит за квартиру Джуны

Александр Масляков. Фото: GLOBAL LOOK press
У жилища знаменитой целительницы, вернувшегося государству, так как она брала его в аренду, появились новые хозяева

Они уже переделали первые три этажа здания в ресторан. До сих пор не было известно, кто эти владельцы.

И вот "на днях пришли документы о том, что первые три этажа дома переходят в распоряжение организации "ММЦ Планета КВН", – рассказал StarHit близкий друг Джуны Валерий Камшилов.

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Он узнал, что собственник компании – ведущий КВН Александр Масляков. Ему это нужно для статуса, предположил приятель целительницы.

"Мол, если ты владеешь имуществом покойного известного человека, это престижно. Как понимаю, именно Масляков сейчас пытается сделать реконструкцию здания. Он переделывает его в ресторан!" – пояснил Камшилов.

Находящиеся поблизости организации недовольны ремонтом. К примеру, центр медицинских услуг "теряет клиентов из-за постоянной пыли и грязи", добавил друг Джуны.

"По зданию совсем невозможно передвигаться... нарушена техника безопасности, страшно находиться здесь", – отметил он. Владельцы, по его словам, "подают в суд на Маслякова".

Камшилова потрясла последняя новость о трехкомнатной квартире его подруги. Недавно ее буквально ограбили.

Собственник апартаментов все еще не назван. Дальние родственники судятся за право стать  хозяевами. А пока "кто-то посмел проникнуть в квартиру и вывезти все вещи", – возмутился Камшилов.

Незнакомые люди стали вывозить мебель и аппаратуру Джуны. Соседи попытались остановить их, но безуспешно. На вопросы жильцов дома они только ответили, что все вещи пойдут на помойку с разрешения некоего Маслякова. "Уж не знаю, совпадение это или нет", – сказал друг Джуны. 

Полина ДОРОЖКИНА
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