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Умерла звезда сериала "Счастливы вместе"

Популярный артист не дожил до 40 лет

Артист Александр Исаков ушел из жизни в возрасте 39 лет. Он скончался в больнице от осложнений после пневмонии.

Исаков почти 15 лет служил в Государственном театре киноактера, играл в спектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Щелкунчик и мышиный король" и многих других, сообщает НСН.

Зрители запомнили актера по ролям в сериалах "Счастливы вместе", "Холостяки", "Атлантида", "Безмолвный свидетель" и "Дежурный ангел".

О времени и месте прощания информации пока нет.

Валентина МАЙОРОВА
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