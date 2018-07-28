Кобзон находится в коме

СМИ сообщили о сильном ухудшении состояния артиста

Народный артист СССР Иосиф Кобзон впал в кому. Отмечается, что его состояние резко ухудшилось за ночь, передает РЕН ТВ.

При этом ранее сообщалось, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, так как певец не мог самостоятельно дышать.

Сестра Кобзона Гелена опровергла слухи о плохом состоянии артиста.

"С Иосифом Давыдовичем всё хорошо, сидит пьёт кофе с Нелли Михайловной и с медсестрой. Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке", – цитирует ее RT.

Она также добавила, что певец находится на плановом лечении.

Более 10 лет назад у певца диагностировали онкологическое заболевание, после чего он перенес несколько операций. Пресс-секретарь певца Варвара Виноградова 27 июля рассказала, что Иосиф Давыдович находится в больнице на плановом лечении, и попросила журналистов не создавать панику: "Я не понимаю, что это за истерия. Иосиф Давыдович – пожилой человек, который периодически проходит какие-то плановые обследования. Я не понимаю, почему нужно было придавать этому такой странный оттенок".

Ранее ходили слухи, что Иосиф Кобзон обращался в один из онкоцентров Москвы, жалуясь на ухудшение самочувствия. И врачи посоветовали артисту остаться в госпитале, чтобы пройти полноценное обследование. Тогда состояние певца также оценивалось как стабильное.

