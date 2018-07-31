Лобода пережила трагедию

Частые отъезды артистки из дома отразились на ее ребенке

Певица так много выступает, что едва успевает добраться с одной концертной площадки на другую. За последние недели Светлана побывала на двух крупных фестивалях – "Жара" в Баку и VK-fes в Санкт-Петербурге. И, находясь так далеко от дочек, она очень скучает по ним. А недавно, когда исполнительница вернулась из поездки, младшая наследница – Тильда – ее не узнала.

Девочка разрыдалась, что сильно огорчило Лободу. Она поделилась переживаниями в соцсети.

"Я вчера приехала домой, а она увидела меня и начала плакать, потому что мамы не было неделю дома, и она меня не узнала. Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что "это я, твоя мамочка, просто у меня много работы", – пожаловалась артистка.

Детям артистов не везет – они лишены постоянного внимания родителей, отметила Светлана. А еще певица раскрыла, как ласково называют дома младшенькую дочку – Тилей, передает StarHit.

По мнению большинства поклонников, Лобода родила девочку от, лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Но сама исполнительница этого не подтверждает.

У Светланы растет и дочка постарше – Ева.. Она родилась, когда у Лободы был роман с хореографом Александром Царем.



Светлане хотелось бы зарабатывать гораздо больше, чем получается, ведь ее команда прилагает все силы, чтобы зрители получали удовольствие.

❤️ Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 28 Июл 2018 в 9:59 PDT

Лобода подняла цену за билеты на ее выступления. Как ранее сообщали в окружении артистки, частный концерт артистки нынче стоит €50 тысяч

Напомним, у Светланы растет еще одна дочь, Ева. Девочка появилась на свет, когда Лобода состояла в отношениях с хореографом Александром Царем. Певица не препятствует общению ребенка с бывшим избранником.

Светлана родила вторую дочь в мае. И уже спустя несколько дней улетела в Россию на вручение премии "МУЗ-ТВ".