Лобода пережила трагедию

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Певица так много выступает, что едва успевает добраться с одной концертной площадки на другую. За последние недели Светлана побывала на двух крупных фестивалях – "Жара" в Баку и VK-fes в Санкт-Петербурге. И, находясь так далеко от дочек, она очень скучает по ним. А недавно, когда исполнительница вернулась из поездки, младшая наследница – Тильда – ее не узнала.
Девочка разрыдалась, что сильно огорчило Лободу. Она поделилась переживаниями в соцсети.
"Я вчера приехала домой, а она увидела меня и начала плакать, потому что мамы не было неделю дома, и она меня не узнала. Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что "это я, твоя мамочка, просто у меня много работы", – пожаловалась артистка.
Детям артистов не везет – они лишены постоянного внимания родителей, отметила Светлана. А еще певица раскрыла, как ласково называют дома младшенькую дочку – Тилей, передает StarHit.
По мнению большинства поклонников, Лобода родила девочку от, лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Но сама исполнительница этого не подтверждает.
У Светланы растет и дочка постарше – Ева.. Она родилась, когда у Лободы был роман с хореографом Александром Царем.
Светлане хотелось бы зарабатывать гораздо больше, чем получается, ведь ее команда прилагает все силы, чтобы зрители получали удовольствие.
Лобода подняла цену за билеты на ее выступления. Как ранее сообщали в окружении артистки, частный концерт артистки нынче стоит €50 тысяч
Напомним, у Светланы растет еще одна дочь, Ева. Девочка появилась на свет, когда Лобода состояла в отношениях с хореографом Александром Царем. Певица не препятствует общению ребенка с бывшим избранником.
Светлана родила вторую дочь в мае. И уже спустя несколько дней улетела в Россию на вручение премии "МУЗ-ТВ".
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