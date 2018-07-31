Звезда сериала "Сваха" скончалась в 55 лет

Стали известны обстоятельства, при которых это произошло. Актриса Московского театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова ушла из жизни 28 июля в реанимации больницы №50.

Там "морг на ремонте, поэтому ее тело передали в морг Боткинской больницы", – пояснил источник РИА ФАН. И добавил, что о причинах смерти расскажут после полудня, когда начнет работать театр.

Ранее сообщалось, что прощание с актрисой состоится 1 августа в Боткинской больнице. Похоронят ее на Митинском кладбище.

Наталья Кузнецова родилась 30 октября 1962 года. В 1984-м окончила ГИТИС.

Сначала работала в студии "Театр" Алексея Левинского. Потом перешла в театр Ермоловой.

На его сцене актриса сыграла в спектаклях "Язычники", "Бедность не порок", "Жизнь моя, иль ты приснилась мне?", "Битва ангелов", "Костюмерша", "Трехгрошовая опера", "Мсье Верду", "Возлюбленная нами…", "Перед заходом солнца".

Кроме того, Кузнецова снималась в кино. Зрители запомнили ее по ролям в фильмах "Жуков", "Бигль", "Темное царство", "Сваха", и других.