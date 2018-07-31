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Актрису Московского театра имени Ермоловой 17 июля госпитализировали в терапевтическое отделение больницы №50. Она поступила туда с раком на последней стадии.
Позже пациентку перевели в общую реанимацию. А 28 июля она скончалась, сообщает РИА ФАН.
Прощание с Натальей Кузнецовой пройдет 1 августа в Боткинской больнице. Актрису похоронят на Митинском кладбище.
Коллега Кузнецовой Елена Папанова назвала ее смерть ужасной трагедией. "Везде, где я ее видела, она была очень органична, талантлива", – отметила она.
В театре Ермоловой Наталья работала с 1984 года. Она играла в спектаклях "Язычники", "Утиная охота-90", "Бедность не порок", "Барышня-крестьянка", и многих других.
Снялась в фильмах "Сваха", "Жуков, "Темное царство" и в сериале "Бигль".
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