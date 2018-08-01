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Тимати наказали за концерт

Артисту придется заплатить штраф

Тверской суд Москвы оштрафовал рэпера Тимати за устроенный концерт в центре столицы на крыше автомобиля. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

По ее словам, артисту придется заплатить за свои действия. Сумма штрафа составила 20 тыс. руб., передает РИА "Новости".

Музыканты Тимати и Егор Крид ночью 21 июня залезли на свою машину и устроили импровизированный концерт. Из-за этого автомобилисты не могли проехать по дороге.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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