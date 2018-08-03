Дрессировщик был на волоске от гибели прямо на арене

Известный цирковой артист попал в жуткое положение, когда исполнял номер с хищниками. На него напала тигрица. Об этом рассказал сам Эдгард Запашный.

"А меня сегодня чуть не порвали. В своей излюбленной манере Жанна "продрифтовала" мне в ноги", – подписал Запашный в Instagram видео с выступления.

На ролике показано, как дрессировщик на мгновение повернулся назад, чтобы посмотреть на стоящего сзади тигра, а в этот момент к нему подобрался другой хищник и попробовал атаковать.

Дрессировщик был уверен, что тигрица заденет его когтями. "Доли секунды в манеже показались мне вечностью, и я даже мысленно сказал себе: "Вот и все!" – вспомнил артист.

Отпрыгнуть назад Эдгард не мог, ведь стоящий за его спиной тигр "такого не простил бы".

Что-то в последнее время не везет братьям Запашным. На днях Аскольд Запашный попал в одну из московских больниц.

Сначала говорили, что у артиста возникли проблемы с внутренними органами. Позже родственники назвали другие причины: мать рассказала, что Аскольд катался по водоему на водных лыжах, упал и нахлебался воды, а Эдгард сообщил, что брат "чувствует слабость", но "не понятно, почему его скрутило".

К счастью, все уже позади, но вот надо же, теперь ЧП с другим Запашным...