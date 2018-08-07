У разводящейся Степаненко нашли тайного советчика

Супруга юмориста могла попасть под чужое влияние

Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин считает, что быстрому разводу артиста мешает позиция его супруги Елены Степаненко. По словам юриста, артисты могли бы заключить мировое соглашение, однако Елена Григорьевна уверена в том, что сможет получить 80% совместно нажитого имущества, а такой раздел неприемлем для Евгения Вагановича.

"Складывается впечатление, что кто-то убедил Степаненко, что договариваться не нужно, у нее и так все получится... Она не желает ни о чем договариваться, потому что уверена, что ей удастся большую часть забрать себе", – рассказал Жорин "Национальной службе новостей".

Адвокат подчеркнул, что не теряет надежды на то, что стороны сумеют договориться и мирно решить вопрос о разделе имущества. "Мы изначально долгое время общались, чтобы... не доводить это до суда. Каждое заседание – это лишнее непрофильное внимание к артистам плюс разные слухи", – объяснил Жорин. Он добавил, что, если Петросян и Степаненко не договорятся, вопрос будет решаться в суде.

Две звезды российского юмора прожили в браке 30 лет, их общее имущество оценивается в 1,5 млрд рублей.