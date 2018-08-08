Актрису и ведущую сделали виновницей ДТП

Но Ангелина Вовк не согласна с составленным сотрудниками ГИБДД протоколом. Она собирается доказать свою правоту и настроена очень решительно. Об этом сама знаменитость сообщила в Instagram.

В ДТП никто не пострадал. Машина теледивы, по ее же словам, только слегка поцарапана. А вот у самой сидевшей за рулем Ангелины от случившегося остался неприятный осадок.

Дело было так. Когда Вовк поворачивала из крайнего правого ряда направо, ее подрезал автомобиль, который выполнял такой же маневр, только из соседней полосы. И эти две иномарки столкнулись по касательной.

Актриса уверена, что виноват другой водитель. Но прибывшие на место аварии автоинспекторы приняли другое решение. Второй участник ДТП, как заявила телеведущая, обманул полицейских, и те назвали ее виновницей столкновения машин.

Возмущенная народная артистка не собирается уступать. Ангелина Михайловна тщательно изучила схему движения и поняла, что оба – представитель ГИБДД и второй водитель – врут.

И теперь актриса "требует справедливости", хотя пока не понятно, в какой форме. Возможно, предполагает EG.RU, артистка собирается обратиться в суд, где в качестве свидетеля готова выступить ее подруга, в момент аварии тоже находившаяся в автомобиле.