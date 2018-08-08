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Джигурда скоро получит огромное состояние

Никита Джигурда. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Эпатажному актеру осталось недолго дожидаться момента, когда ему достанется все, что принадлежало Людмиле Браташ

Московский нотариус Олег Чернявский отказал сестре бизнес-леди Светлане Романовой в праве получения имущества. И как только Верховный суд в Америке примет решение, Никита станет законным обладателем наследства.   

"Хорошая новость", – отметил актер в своем микроблоге. Тем самым пока все складывается в его пользу. Несмотря на то что, по словам Джигурды, узнав о ходе дел, Романова попытался сделать все, чтобы затянуть процесс.

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Она "подала в суд на Чернявского, уже не на нас с Мариной, за то, что нотариус отказал ей в праве получения наследства сестры", – рассказал Никита StarHit. Тем временем сам нотариус ждет от актера подтверждения из судов Франции и США для выдачи ему права на наследство.

В начале 2017 г. Романова подала иск в Париже на Джигурду и Марину Анисину, назвав себя единственной наследницей сестры. Но надежды Светланы не оправдались: на Никиту не завели ни одного уголовного дела.

Актера, некоторое время назад обвинявшегося в причастности к убийству Людмилы Браташ, оправдали. Сам он говорил, что смерть Браташ не случайна, и обвинял в произошедшем водителя и сестру бизнесвумен.

Романова пыталась доказать, что завещание ее сестры на имя Джигурды фальшивое. К тому же у актера украли оригинал документа, но его адвокаты заявили, что это никак не повлияет на решение суда. "Верховный суд Америки постановил, что данное завещание является настоящим", – отметили юристы. 

Эпатажный артист не один год ведет судебные разбирательства по делу о наследстве покойной Людмилы Браташ. И до обладания огромным состоянием уже рукой можно дотянуться...

Фоторепортаж
Джигурда расстается с Анисиной
ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС ©
ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС © ИТАР-ТАСС ©
Полина ДОРОЖКИНА
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