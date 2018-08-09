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Состояние впавшей в кому актрисы Симдянкиной изменилось

Мария Симдянкина. Фото: instagram.com/maria_simdyankina 0
Мария открыла глаза

Состояние звезды сериалов заметно улучшилось. Об этом рассказала ее подруга – актриса Елена Ксенофонтова.

Она сообщила, что, после того как опубликовала на личной странице в Instagram пост, ее телефон не умолкал. Только актриса писала лишь ради того, чтобы люди оказали заочную поддержку Симдянкиной.

"Ни Маша, ни ее мама не публичные люди, и они не заинтересованы в том, чтобы предавать сейчас (все огласке), – отметила Елена в беседе с корреспондентом РИА ФАН. – У Маши тяжелейший диагноз. Сейчас выкарабкивается человек".

В детали Ксенофонтова не вдавалась, но пообещала, что, если в состоянии Марии будут какие-то изменения, обязательно сообщит об этом в той же соцсети.

Прочитавшие пост "люди подняли ее (Марию) молитвами своими", добавила Елена. И "то, что сегодня произошло", по ее словам, "просто чудо": Мария открыла глаза.

Ранее подруга написала на своей странице в Instagram, что состояние актрисы ухудшилось. Мария впала в кому, отметила Елена. 

Симдянкину многочисленные зрители знают по ролям в сериалах "Счастливы вместе" и "Кулагин и партнеры". 

Полина ДОРОЖКИНА
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