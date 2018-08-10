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Бузову определили в сумасшедший дом

Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Известный художник разнес артистку в пух и прах

Ольга давно не только ведущая телешоу "Дом-2". Она выступает с концертами, записывает песни, снимает клипы и ведет бизнес: занимается дизайном одежды, открывает рестораны, выпускает шоколад, недавно приобрела хлебозавод и запустила собственную криптовалюту. Поклонников у артистки немало. Но много и тех, кто недоволен ее популярностью. К таким на днях примкнул и мастер кисти Никас Сафронов.

Художник категорически не согласен с мнением поклонников Бузовой и высказался об этом, особо слов не подбирая. Причем не обошел стороной и внешность дамы.

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Свое мнение Никас выразил, после того как увидел Ольгу "несколько раз в разных программах". "Она ведет себя вызывающе", – отметил Сафронов в интервью "Пятому каналу". А такое, по его словам, позволительно только гению.

Художника очень удивило самонадеянное заявление дивы о том, что сейчас россияне живут в эпоху Бузовой. "Кто она такая вообще? Это "попкорн!" – возмутился Никас.

Ольга – "и человек-то некрасивый", добавил художник. Но признал, что у Бузовой очень много поклонников, и виной тому – воспитание современной молодежи: 

"Вот эти люди, которые родились в 90-х годах, которые начали смотреть "Дом-2", они так воспитаны, они ее и поддерживают", – пояснил Никас.

Сафронов мог ничего о Бузовой не говорить, он допускает, что артистка – неплохой человек, а "это все эпатаж".

Но нужно уметь удивлять. А "когда человек говорит такое, его сажают в сумасшедший дом", заключил художник. 

Тем временем новоявленная звезда шоу-бизнеса опубликовала очередное видео в соцсети. На нем она поет и танцует в сопровождении крепких парней.

"Спасибо #моимлюдям в Турции за жаркий прием! А уже завтра начинается мой тур #подзвукипоцелуев по Черноморскому побережью", – сообщила артистка.

Фанаты Ольги пришли в дикий восторг. Они обрушили на любимицу массу комплиментов.

Фоторепортаж
Ольга Бузова перестала скрывать свою любовь
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Полина ДОРОЖКИНА
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