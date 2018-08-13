Вера Сотникова: Брусникин умирал на сцене

Актриса раскрыла неизвестные факты из жизни режиссера

Сегодня близкие, коллеги и поклонники собрались в МХТ имени Чехова, чтобы проводить Дмитрия Владимировича в последний путь. Многие его коллеги выразили сожаление из-за такого раннего ухода артиста. Они тепло вспоминали о нем.

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Актриса Вера Сотникова училась вместе с тогда еще будущим режиссером. "Дима был на нашем курсе особенным мальчиком. Разумным, интеллигентным, каким-то очень правильным", – сообщила она, передает StarHit.

Ей "есть за что поблагодарить" Дмитрия, и она его "любила по-настоящему". Брусникин умирал на сцене с каждой своей ролью, отметила актриса.

Немало таких же проникновенных слов сказали в адрес Дмитрия Владимировича другие известные люди. "Прости нас за то, что тебя не уберегли", – обратился к нему глава "Первого канала" Константин Эрнст.

Первым из актеров взял слово Игорь Золотовицкий.

"Это здорово, что летом мы пришли все попрощаться с Димой. Мы все уже все прочли и прочтем. У меня сорок лет в этом переулке. Он был моим другом, прекрасным, красивым", – сказал актер театра и кино, а также ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Неотъемлемой частью МХТ назвал Брусникина Сергей Женовач, ставший худруком театра после смерти Олега Табакова.

"Более светлого, доброго человека невозможно представить... Он человек Художественного театра, из той породы людей, для которых порядочность и человечность не просто слова. Мы сегодня прощаемся с частью нашей жизни", – заявил он.

Также коллеги назвали Брусникина отличным собеседником. По их словам, он всегда правильно расставлял приоритеты.

Сцена, на которой проходило прощание, была знаковой в биографии актера и режиссера. Он долгие годы преподавал в школе-студии МХАТ, а последние три месяца был художественным руководителем экспериментального театра "Практика".

Дмитрий Брусникин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Актер и режиссер умер в четверг, 9 августа. Он скончался в 60 лет, через сутки после получения новой должности – худрука московского Экспериментального театрального центра новой драмы "Практика".



Он снялся примерно в 30 фильмах, среди которых известные "Петербургские тайны", "Остановка по требованию – 2", "Закон и порядок", "марш Турецкого" и многих других. В 2015 г. Дмитрия Владимировича назначили на должность художественного руководителя Московского драматического театра "Человек". В 2017-м его "Мастерская" в полном составе перешла в "Практику".

