Раскрыты имена наставников на шоу "Голос 60+"

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Наставниками нового шоу "Голос 60+" на "Первом канале" станут Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе.
Telegram-канал Super сообщает, что звезды появились на кастинге к проекту. При этом имя еще одного наставника до сих пор держат в секрете.
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