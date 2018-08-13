Раскрыты имена наставников на шоу "Голос 60+"

Обучать новых певцов будут признанные мастера отечественного шоу-бизнеса

Наставниками нового шоу "Голос 60+" на "Первом канале" станут Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе.

Telegram-канал Super сообщает, что звезды появились на кастинге к проекту. При этом имя еще одного наставника до сих пор держат в секрете.