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Раскрыты имена наставников на шоу "Голос 60+"

Обучать новых певцов будут признанные мастера отечественного шоу-бизнеса

Наставниками нового шоу "Голос 60+" на "Первом канале" станут Пелагея, Леонид Агутин и Валерий Меладзе.

Telegram-канал Super сообщает, что звезды появились на кастинге к проекту. При этом имя еще одного наставника до сих пор держат в секрете.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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