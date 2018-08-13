Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер известный российский дирижер

Скончался Лео Корхин

В возрасте 89 лет ушел из жизни дирижер Лео Корхин. Об этом сообщили в Комитете по культуре Санкт-Петербурга.

"11 августа 2018 года на 90 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, дирижер Лео Вениаминович Корхин", – говорится в сообщении пресс-службы.

Дирижер являлся участником Великой Отечественной войны.

Отмечается, что на протяжении многих лет Корхин дирижировал оркестром Ленинградской филармонии. Участвовал в записи музыки к кинофильмам "Белое солнце пустыни", "Женя, Женечка и "катюша".

Также музыкант более 50 лет был художественным руководителем Ленинградского, а затем Петербургского балета на льду.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Мужа Поклонской рассекретили

Свадьбу сыграли в Крыму в узком кругу друзей и близких, почти секретном

Умер российский посол

Скончался Андрей Будник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей