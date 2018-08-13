Умер известный российский дирижер

Скончался Лео Корхин

В возрасте 89 лет ушел из жизни дирижер Лео Корхин. Об этом сообщили в Комитете по культуре Санкт-Петербурга.

"11 августа 2018 года на 90 году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, дирижер Лео Вениаминович Корхин", – говорится в сообщении пресс-службы.

Дирижер являлся участником Великой Отечественной войны.

Отмечается, что на протяжении многих лет Корхин дирижировал оркестром Ленинградской филармонии. Участвовал в записи музыки к кинофильмам "Белое солнце пустыни", "Женя, Женечка и "катюша".

Также музыкант более 50 лет был художественным руководителем Ленинградского, а затем Петербургского балета на льду.