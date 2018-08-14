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На Шукшину накинулась возбужденная толпа

Мария Шукшина. Фото ИТАР-ТАСС/ Вячеслав Прокофьев
Актриса оказалась на волосок от смерти

В память о знаменитом отце Мария не раз участвовала в посвященных ему передачах и делилась воспоминаниями из детства. Иногда киноактриса и телеведущая приезжает туда, где рос Василий Макарович (в село Сростки Бийского района Алтайского края). Однажды она побывала на горе Пикет, где стоит памятник отцу и проводятся "Шукшинские чтения". И пережитый ужас не может забыть до сих пор, поэтому заказала себе дорогу в эти места.

И неспроста: артистка едва не погибла там. А началось все с банального: у Марии хотели взять автограф. Все желающие его заполучить так давили Шукшину, что она стала задыхаться. ее чуть не задавили.

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"Панкратов-Черный каким-то невероятным усилием выдернул меня из толпы, и затолкал в машину. Тогда люди стали раскачивать машину", – вспоминала актриса.

Сказать, что она испугалась – ничего не сказать. "У меня страх перед большим скоплением народа остался на всю жизнь", – отметила Шукшина.

Теперь она не сообщает никому, когда едет в село Сростки. И на гору поднимается скрывая свое имя, так как "инстинкт самосохранения теперь каждый раз включается", пояснила актриса. Да и других мест, где собираются много людей, она после того ЧП избегает.

Мария – третья дочь известного писателя, актера и режиссера. С сестрами Анастасией и Ольгой она почти не поддерживает отношений. Они до все еще спорят о разделе наследства знаменитого отца.

Актриса и телеведущая редко говорит на эту скандальную тему. В программе "В гости по утрам", посвященной Лидии Федосеевой-Шукшиной, Мария сказала, что не понимает той злости, с которой Ольга бьется за долю в квартире, и осудила сестру за желание отобрать у родительницы и недвижимость, и память о муже.

Полина ДОРОЖКИНА
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