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Земфира ушла навсегда

Земфира. Фото: GLOBAL LOOK press/Twenty Years Without Kino Anton Belitsky
Российская рок-певица объявила, что покидает сцену

Концертные выступления ей больше совсем не интересны, добавила артистка. Теперь она посвятит себя более важному делу.

"Много пищи для размышлений , много эмоций, поняла, что играть концерты не хочу, но музыку люблю", – призналась Земфира в Facebook.

И терперь она будет писать альбом. Но вот, "как долго это будет длиться", сама не понимает.

Фанаты поддержали любимицу в ее планах. "Наконец. Альбом – это в сто раз лучше!",, "Вы пишите, мы все очень будем рады" "Главное – альбом... Жду", – написали они.

Не так давно, в прошлом месяце, Земфира сообщила поклонникам, что песни для нового альбома у нее уже есть. Она иногда возвращается к работе над ними, но не чувствует "всепоглощающего желания" доделать и выпустить.

Последний студийный альбом рок-звезды "Жить в твоей голове" вышел в 2013 году. Через три года после этого, во время гастрольного тура "Маленький человек" был записан концертный альбом Земфиры, напоминает "Национальная служба новостей"


Полина ДОРОЖКИНА
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