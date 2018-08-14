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На звезд "Вечного зова" обрушился злой рок

Тамара Дегтярева. Кадр из сериала &#34;Вечный зов&#34; (1973-1983) Ада Роговцева. Кадр из сериала &#34;Вечный зов&#34; (1973-1983) Томара Семина. Кадр из сериала &#34;Вечный зов&#34; (1973-1983)
Петр Вельяминов. Кадр из сериала &#34;Вечный зов&#34; (1973-1983) Андрей Мартынов. Кадр из сериала &#34;Вечный зов&#34; (1973-1983) Любовь Виролайнен. Кадр из сериала &#34;Вечный зов&#34; (1973-1983) Вадим Спиридонов. Кадр из сериала &#34;Вечный зов&#34; (1973-1983)
Зрители несколько лет наблюдали за нелегкими судьбами и драмами героев известного сериала

Это продолжалось с середины 1970-х до начала 1980-х годов. И тогда никто даже представить не мог, что в жизни игравших в фильме актеров произойдут настоящие трагедии.

Тамара Дегтярева. Кадр из сериала

В четверг, 9 августа, умерла народная артистка России Тамара Дегтярева. В последние годы жизни у одной из звезд "Вечного зова", сыгравшей жену Ивана Савельева Агату, была серьезно больна, но держалась стойко. В 2012-м она осталась без ноги: из-за маленькой ранки появился нарыв, актриса лечилась дома, потом обратилась к врачам, но антибиотики, которые ей прописали, не помогли – началась гангрена. Медики отрезали женщине палец, но заражение пошло дальше, и пришлось ампутировать ногу. 

Петр Вельяминов. Кадр из сериала

Петра Вельяминова, который исполнил в сериале одну из главных ролей – Поликарпа Кружилина, арестовали еще 16-летним мальчишкой. И он, потомственный дворянин, сын офицера царской армии, почти девять лет провел в сталинских лагерях. А справку о реабилитации получил только в 1984 г., после окончания съемок в "Вечном зове". В последнем, четвертом браке актер был очень счастлив, и никто даже не догадывался, что именно в тот период он потерял ребенка. А его дочь от второго брака бросила учебу в Щукинском училище и начала пить. Не сложилась и семейная жизнь Ирины, говорили, что муж ее избивает. А в 2003 г. она в состоянии аффекта попыталась убить семимесячную дочку и покончить с собой. Девочку спасли врачи, а ее мать судебная экспертиза признала невменяемой.

Ада Роговцева. Кадр из сериала

Трагическая судьба Анны Кафтановой наложила отпечаток и на актрису, сыгравшую эту роль в сериале. Ада Роговцева не могла даже представить, что и сама пройдет через подобное испытание. Когда "Вечный зов" только вышел на экраны, ее сын Костя был подростком. По фильму героиня актрисы теряет сына – он погибает на войне. И наследник артистки ушел из жизни рано – в 50 лет, за две недели до 75-летия матери. Его убил рак. Говорили, что болезнь стала результатом чернобыльской аварии: Константин оказался в самом очаге радиации, участвовал в ликвидации последствий взрыва реактора.

Андрей Мартынов. Кадр из сериала

Андрей Мартынов, воплотивший в картине образ Кирьяна Инютина, был женат на дочери немецкого дипломата Франциске Тун. Он оформил жене и сыну вид на жительство в СССР. Но супруга за несколько лет жизни в Советском Союзе не смогла привыкнуть. И с каждым днем актер сильнее понимал, что ей и их наследнику будет лучше в Германии. Они уехали. Одно время Мартынов часто ездил к ним, но скоро жена рассказала, что встретила хорошего человека. И, чтобы не мешать счастью супруги, актер отпустил ее. Сам он пытался создать семью, но не получилось. Хоть Андрей Леонидович много общается с сыном и внуками, но они далеко, в Германии, и, по словам знакомых, он чувствует себя очень одиноко.

Томара Семина. Кадр из сериала

Тамара Семина, известная по "Вечному зову" как Анфиса, жена Кирьяна Инютина, и ее муж Владимир Прокофьев очень мечтали о детях, но не получалось. Однажды Семина забеременела двойней, но выносить сыновей не смогла – произошел выкидыш. Актриса сильно переживала. И успокоилась, смирилась только к 40 годам. А потом ее ждало новое испытание – у супруга случился инсульт, его парализовало. Семина практически повторила судьбу своей героини: у той муж вернулся с войны без ног, и она стала его сиделкой. По словам актрисы, ее слезы в фильме – настоящие: так близко к сердцу она приняла трагедию Анфисы. 

Вадим Спиридонов. Кадр из сериала

Вадим Спиридонов, исполнивший самую характерную роль в картине – Федора Савельева, напророчил себе раннюю смерть. В последние годы жизни у актера часто болело сердце, но он избегал врачей, называя лучшим лекарством 100 г "беленькой". Незадолго до кончины в разговоре с женой артист шутя или всерьез, не известно, сказал: "Сдохнуть бы скорей от этой жизни. А чтобы не тухнуть, лучше умереть зимой, например, 7 января". А супруга ему: "У людей праздник, а ты помирать собрался". Он продолжил: "Ну, тогда 7 декабря, сделаю тебе подарок" (у жены 8 декабря был день рождения). Так и случилось. Вечером 7 декабря 1989 г. Спиридонов должен был вылететь в Минск на съемки нового фильма. Он был бодр, весел, а за два часа до выезда из дома решил прилечь отдохнуть и попросил супругу разбудить его. Когда жена попыталась это сделать, он уже не дышал. Позже выяснилось, что 45-летний актер умер во сне от приступа острой сердечной недостаточности – в один миг, что бывает крайне редко. 

Любовь Виролайнен. Кадр из сериала

Тяжело сложилась материнская судьба у кинозвезды Любови Виролайнен, которая сыграла разведчицу Ольгу Королеву (после войны): у нее не сложилось теплых отношений с сыном, который родился в первом браке артистки – с финским переводчиком Юрием Виролайненом. Отношения супругов ухудшались по мере того, как карьера актрисы шла в гору. Муж помыкал ею, она хотела сохранить семью, но случился скоротечный роман с режиссером Сергеем Герасимовым. Потом Любовь Виролайнен вышла замуж за врача Александра Зорина. Сына пришлось оставить с отцом. Несмотря на то что она почти ежедневно видела его – отводила в школу, забирала, готовила обеды, Юрий не мог простить маме то, что в ее жизни появилась другая семья. И даже сейчас, много лет спустя, между ними "боль и дистанция", цитирует "Телепрограмма".

Полина ДОРОЖКИНА
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