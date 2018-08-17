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Реальный пацан: Актер подал в суд на Россию

Кадр из сериала "Реальные пацаны" (2010-2013)
Звезда популярного отечественного сериала требует от государства баснословные деньги

Бизнесмен Армен Бежанян, известный по роли Армена в телесериале "Реальные пацаны", подал иск против России на сумму 1 млрд рублей.

Бежанян требует от государства возместить ему моральный вред из-за уголовного преследования, которое власти начали против него два года назад по делу о мошенничестве. По словам истца, он доказал в суде свою невиновность, однако обвинители от него не отстали.

"Преследование продолжалось, повлекло массу негативных публикаций СМИ обо мне. Смысл моего иска – добиться, чтобы должностные лица понесли ответственность. Эти люди, прикрываясь гербом РФ, творили беззаконие", – заявил Бежанян URA.RU, подчеркнув, что подобным случаям злоупотребления властью нужно положить конец.

Иск был подан в Осинский райсуд в Иркутской области, который и рассматривал уголовное дело в отношении бизнесмена, которое тот счел бездоказательным. Сторона обвинения утверждала, что Бежанян брал в аренду небольшие земельные участки и затем продлевал их аренду на том основании, что на них возводили строения (уже были уложены их фундаменты). Однако строители внесли в проект коррективы. Это позволило следствию и суду полагать, что предприниматель обманул районную администрацию и причинил ей ущерб в более чем 300 тысяч рублей.

Позже Бежанян выиграл дело в кассационном суде. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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