Киркорова обвинили в грязи и разврате

Здоровье
- Феминистки негодуют: Превосходство мужчин доказано
- Названы главные враги мужской потенции
- Ночная еда оказалась смертельно опасной
Вызвавший бурное обсуждение в соцсетях провокационный клип Филиппа Киркорова на песню "Цвет настроения синий" привлек внимание политика Владимира Жириновского. Он беспощадно раскритиковал творение звезды российской эстрады и даже обвинил в разложении молодого поколения.
"Чтобы как-то еще разлагающе действовать на молодежь, появилась песня Киркорова про мартини "Цвет настроения синий", – возмутился Жириновский.
Он уверен, что любознательные дети, послушав песню, захотят попробовать спиртное. "Ребенок думает: "А что такое мартини? А вот бутылка. Давай попробуем?.. Зачем обязательно петь про алкоголь с табаком и наркотиками?", – цитирует политика АГН "Москва".
По его словам, это не первый случай, когда появляются песни с сомнительной тематикой. Он рассказал, что даже писал на радиостанции, требуя снять с эфира те или иные композиции.
Пока главный вопрос, из-за которого глава Кремля отправился на поклон к фрау канцлерин, держится в секрете
Визит российского президента назвали разрушительным для страны