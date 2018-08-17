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Киркорова обвинили в грязи и разврате

Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokho
Звезда учит молодежь плохим вещам

Вызвавший бурное обсуждение в соцсетях провокационный клип Филиппа Киркорова на песню "Цвет настроения синий" привлек внимание политика Владимира Жириновского. Он беспощадно раскритиковал творение звезды российской эстрады и даже обвинил в разложении молодого поколения.

"Чтобы как-то еще разлагающе действовать на молодежь, появилась песня Киркорова про мартини "Цвет настроения синий", – возмутился Жириновский.

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Он уверен, что любознательные дети, послушав песню, захотят попробовать спиртное. "Ребенок думает: "А что такое мартини? А вот бутылка. Давай попробуем?.. Зачем обязательно петь про алкоголь с табаком и наркотиками?", – цитирует политика АГН "Москва".

По его словам, это не первый случай, когда появляются песни с сомнительной тематикой. Он рассказал, что даже писал на радиостанции, требуя снять с эфира те или иные композиции.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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