Киркорова обвинили в грязи и разврате

Звезда учит молодежь плохим вещам

Вызвавший бурное обсуждение в соцсетях провокационный клип Филиппа Киркорова на песню "Цвет настроения синий" привлек внимание политика Владимира Жириновского. Он беспощадно раскритиковал творение звезды российской эстрады и даже обвинил в разложении молодого поколения.

"Чтобы как-то еще разлагающе действовать на молодежь, появилась песня Киркорова про мартини "Цвет настроения синий", – возмутился Жириновский.

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Он уверен, что любознательные дети, послушав песню, захотят попробовать спиртное. "Ребенок думает: "А что такое мартини? А вот бутылка. Давай попробуем?.. Зачем обязательно петь про алкоголь с табаком и наркотиками?", – цитирует политика АГН "Москва".

По его словам, это не первый случай, когда появляются песни с сомнительной тематикой. Он рассказал, что даже писал на радиостанции, требуя снять с эфира те или иные композиции.