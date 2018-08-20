Польских подорвали авторитет

Известную актрису возмутили разговоры о ее здоровье

Галина Александровна опровергла сообщения о своей госпитализации, появившиеся в прессе. И сама рассказала, как чувствует себя.

"Это все ложь и неправда, стыдно, что такое пишут", – заявила народная артистка телеканалу "360". По ее словам, подобная информация "подрывает авторитет" того, о ком говорят.

Польских добавила, что она здорова и проходит плановый осмотр в одной из больниц.

Ранее одни СМИ написали, что знаменитая актриса попала в клинику. По их данным, у Польских после укуса пчелы началась сильнейшая аллергия и ей стало тяжело дышать.

Другие раструбили, что после гастролей в Лондоне и съемок одновременно в трех сериалах Галина Александровна поехала на дачу в Подмосковье и там съела киви, после чего почувствовала себя плохо. Все это, к счастью, оказалось выдумкой.



В последнее время народная артистка России почти не дает интервью, не бывает на светских мероприятиях и мало снимается. И только возмущение из-за подобных "новостей" вынудило ее сказать несколько слов.

Галина Александровна сыграла в 150 с лишним фильмах. Самые заметные роли она исполнила в картинах "Дикая собака Динго", "Я шагаю по Москве", "Тени исчезают в полдень", "По семейным обстоятельствам", "Любить по-русски".