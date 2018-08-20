Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Польских подорвали авторитет

Галина Польских. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Look
Известную актрису возмутили разговоры о ее здоровье

Галина Александровна опровергла сообщения о своей госпитализации, появившиеся в прессе. И сама рассказала, как чувствует себя.

"Это все ложь и неправда, стыдно, что такое пишут", – заявила народная артистка телеканалу "360". По ее словам, подобная информация "подрывает авторитет" того, о ком говорят.

По теме

Польских добавила, что она здорова и проходит плановый осмотр в одной из больниц.

Ранее одни СМИ написали, что знаменитая актриса попала в клинику. По их данным, у Польских после укуса пчелы началась сильнейшая аллергия и ей стало тяжело дышать.

Другие раструбили, что после гастролей в Лондоне и съемок одновременно в трех сериалах Галина Александровна поехала на дачу в Подмосковье и там съела киви, после чего почувствовала себя плохо. Все это, к счастью, оказалось выдумкой. 

В последнее время народная артистка России почти не дает интервью, не бывает на светских мероприятиях и мало снимается. И только возмущение из-за подобных "новостей" вынудило ее сказать несколько слов.

Галина Александровна сыграла в 150 с лишним фильмах. Самые заметные роли она исполнила в картинах "Дикая собака Динго", "Я шагаю по Москве", "Тени исчезают в полдень", "По семейным обстоятельствам", "Любить по-русски".

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Украина отомстит Австрии за свадебный танец Путина

Против Вены требуют ввести жесткие санкции

Поездка Путина на свадьбу навеяла грусть на Киев

Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей