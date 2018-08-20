Анастасия Орлова раскрылась с новой стороны в удивительном арт-проекте

Популярная телеведущая вдохновляет деятелей искусства

В новом, можно сказать, неожиданном образе предстала перед друзьями и поклонниками ведущая "Первого канала". Сотрудничество с талантливыми сестрами Софией и Полиной Набока вылилось в чудесную серию портретов и видео.

Анастасия Орлова стала героиней арт-проекта фотографа и оператора. София и Полина показали единение человека и природы, слияние женской красоты и окружающего мира. Стоит отметить, что сестры Набока учились у знаменитого оператора Вадима Алисова, который работал с маститыми режиссерами. Среди них даже Эльдар Рязанов.

В арт-проекте София и Полина объединили два вида современного искусства – кино и фотографию. Пока одна из них снимает портреты, другая создает видеозарисовки. В результате получается гармоничное целое. Такой формат позволяет раскрыть даже самые потаенные уголки человеческой души, буквально прочесть мысли героя. Который иной раз предстает перед зрителем, и даже перед самим собой, в совершенно непривычном ракурсе.

Ранее сестры снимали известных режиссеров театра и кино, а также артистов. В их объективы попали Равшана Куркова, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова и другие звезды. А первой телеведущей в этом необычном проекте стала Анастасия Орлова.

На этот раз девушки не изменили себе и предложили героине любимую локацию – на природе. Съемки запланировали в живописном месте – на берегу озера. Умиротворение, задумчивость, какое-то философское спокойствие, которые отобразились позже на кадрах, усилились начавшимся внезапно дождем. Он добавил нужного настроения.

Об этом говорит и сама Анастасия.

"Я поняла, что природная стихия может раскрывать образ человека", – призналась она в разговоре с Dni.Ru.

Участие в проекте принесло море удовольствия и оставило приятные воспоминания.

По словам телеведущей, взглянув на результаты трудов молодых художниц, она поразилась. Она увидела образ, который решительно отличался от привычного. Анастасия увидела новую себя. Девушкам каким-то чудом удалось раскрыть ту сторону ее личности, о которой не подозревала даже она сама.

"Когда я посмотрела первый раз то, что у них получилось, я не могла выразить свои чувства", – рассказала она.

Впрочем, расставаться с талантливыми сестрами Орлова не торопится. Возможно, она снова будет их музой – в другом образе и новой локации.

Анастасия Орлова ведет программу "Доброе утро" на "Первом канале". Впервые она появилась в этой студии 24 апреля. До этого она работала на телеканале ОТР, вела итоговую информационную программу и новости. Анастасия – кандидат филологических наук, специалист по риторике и культуре речи.