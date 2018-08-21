Меладзе захотел два гражданства
Артист ныне живет в Москве. Он решил стать подданным государства, в котором родился (в городе Батуми), и при этом сохранить гражданство РФ.
Желание Валерия Меладзе может исполниться, так как с 15 августа в Грузии вступили в силу поправки к закону "О гражданстве". По ним уроженцы страны могут обращаться в соответствующие ведомства с просьбой о восстановлении гражданства Грузии, утраченного и-за получения гражданства другой страны, напоминает Georgian News Agency.
Эти дополнения внесены в связи с недавними изменениями в конституции. Чтобы вернуть утраченное гражданство, уроженцы Грузии должны до 31 декабря 2020 . обратиться в действующее при Минюсте страны Агентство развития государственных сервисов.
Валерий Меладзе сейчас находится в Грузии, в Батуми, где проживают его родственники, сообщили корреспонденту ТАСС близкие к певцу источники. Два дня подряд – 18 и 19 августа – он выступал на концертах в Батумском музыкальном центре, посвященных 80-летию со дня рождения грузинского певца и актера, народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе.
Артист родился в Батуми 23 июня 1965 года. Там же закончил музыкальную школу. А высшее образование получил в городе Николаеве на Украине, где учился братом Константином.
В Незалежной началась их музыкальная карьера. После переезда в Москву Валерий Меладзе стал гражданином России, отмечает EG.RU.
Между тем с композитором Константином Меладзе в начале августа произошла неприятность. Его задержали на въезде в Венгрию по подозрению в подделке штампа в паспорте. И теперь ему до 2020 г. запрещен въезд в страны Евросоюза, напоминает РИА ФАН.
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