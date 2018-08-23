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Михалкова отправили на тот свет

Фото: GLOBAL LOOK press
В прессу поступила информация о смерти известного актера и режиссера

Вместе с ним "похоронили" и нескольких голливудских звезд. А совершил это известный портал "КиноПоиск".

Сегодня в нем сразу на нескольких страницах разных актеров появились данные о месте их смерти. Получалось, что Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Анджелина Джоли, Джордж Клуни, Арнольд Шварценеггер, Роберт Дауни – младший и некоторые другие артисты "скончались". Причем все в одном месте – в Южной Корее.

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Но "умерли" они не одни, а вместе с российской знаменитостью – Никитой Михалковым. И что интересно, дата смерти не была указана.Скрин: kinopoisk.ru

А вот страницы действительно умерших актеров ошибка не затронула. В их профилях значились настоящие даты их смерти и число прожитых лет. 

Между тем странности в работе сайта и его приложения пользователи заметили еще вечером в среду. И поняли, что в работе портала произошел сбой. Но владельцы "КиноПоиска" ситуацию никак не прокомментировали.

Раньше такие же сбои происходили на других известных поисковиках. В частности, в феврале на некоторых из них появилось сообщение о том, что от рака простаты скончался известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне. И пользователи поверили.

А в конце прошлого года подобным образом американский Google и Yandex "похоронили" Николая Караченцова 1 декабря 2017 года. Это возмутило многих интернет-пользователей, они потребовали, чтобы руководство порталов извинилось перед семьей популярного в России актера.

Полина ДОРОЖКИНА
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