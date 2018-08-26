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Ротару признала проблемы со здоровьем

Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look
Слухи частично оказались правдой

Софии Ротару действительно понадобилась помощь после концерта в Уфе, однако сейчас артистка уже в норме. Об этом она сама сообщила в своем Instagram.

Ротару выложила фото, которое ясно дает понять, что сообщения о том, что будто ее жизнь висит на волоске, оказались сильно преувеличены.

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"Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!", – написала Ротару в соцсети.

Поклонники с облегчением отреагировали на сообщение певицы, а некоторые даже не сразу поняли, что произошло: слухи о ее госпитализации развенчали так же быстро, как и распространили.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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