Малинин останется ни с чем

Кумиру 2000-х сделали суровый прогноз

Погасшая звезда "Фабрики звезд", сын артиста Александра Малинина, вряд ли повторит успех отца. Звезды, увы, не сулят ему успешной карьеры, рассказала ясновидящая Марианна Абравитова.

"По жизни Никиты Малинина каких-то сенсационных прогнозов у меня не будет. В его будущем все достаточно ровно, без каких-то серьезных взлетов и падений. Безусловно, не смотря на довольно приятное положение дел, ему хочется большего от жизни, в особенности какого-то карьерного и творческого скачка, высоких рейтингов и популярности. Но, к сожалению, такого скачка я у него не вижу. На сцене он уже занял свою, хоть и довольно скромную нишу, у него есть своя определенная аудитория, но новая аудитория к его творчеству уже не подключится", – рассказала она.

По словам Абравитовой, при этом нельзя назвать артиста несчастным. "В остальном же можно сказать, что в его жизни наступила продолжительная, очень стабильная фаза во всех сферах: как в творческой и деловой, так и в семейной жизни", – отметила таролог.