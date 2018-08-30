Всплыла грязная правда измен Соколовкого

Раскрылись новые подробности скандального развода молодых артистов

История расставания супругов длится больше месяца. А в Сети всплывают новые рассказы очевидцев с грязной правдой о супруге-изменнике.

Соколовский давно не хранил верность жене. Это еще раз подтвердила одна из девушек, которая в прошлом году отдыхала в одном отеле с Ритой и Владом в Черногории. Она сообщила, что ее муж застал артиста с любовницей на горячем.

По теме Эпидемия разводов: распалась еще одна крепкая звездная пара

"Заметили, что Влад постоянно бегает в туалет. Тем временем туда пошел и мой муж. Толкает он первую попавшуюся дверь, а там стоит спиной Влад, а его ублажает какая-то мадам. Хотя она вообще в другой компании была, с сербами какими-то отдыхала, и тоже с парнем. А потом появилось ее селфи с Ритой и Владом", – поделилась воспоминаниями девушка.

Ее супруг не сдержался и высказал парочке все, что думает. Да и как иначе, ведь в общественный туалет могли прийти и маленькие дети.



Некоторые считали, что разрыв крепкой звездной пары не что иное, как всего лишь пиар, но, увы, они ошиблись. Супруги уже делят имущество и решают вопрос об опеке над их маленькой дочкой.

Рита призналась, что родственники мужа знали о его похождениях, но скрывали это. "Влад изменял на протяжении всех отношений: когда мы женились и венчались, когда я была беременна. Существовали десятки "девушек", многих знаю лично. Общие друзья были в курсе. Даже его отец не исключение", – отметила она.

А родня Соколовского пыталась вмешаться. По словам близких певца, его жене не хватило терпения на то, чтобы не "выносить сор из избы". Тетя артиста уговаривала Дакоту простить мужа ради дочери.

"У ребят замечательная семья, замечательный ребенок. Это же попросту был первый кирпичик, на который можно было наступить, поморщиться и идти дальше! Бережно, любя друг друга", – писала она.

Но вряд ли примирение возможно. Скоро Рите и Владу придется решить, как поделить квартиру, за которую они недавно выплатили ипотеку.

Дакота много работает. Недавно на концерте в Питере она заявила, что не хочет пиариться на разводе. "Все ждут, что я спою сейчас песню о Владе, о том, что я чувствую – про измены, про предательство, – но я не хочу. И не буду писать песни о том, как мне больно. Не буду хайпить на своих внутренних трагедиях", – добавила артистка.

При этом зрители принимают ее на ура. О чем сама артистка сообщила с Instagram. "А это самые преданные, которые ждали больше часа у гримерки, чтобы обнялся и сфотографироваться, и всё это время пели хором мои песни. Ну как тут не разреветься? Питер, вы в моем сердце!" – написала она под видео, опубликованным два дня назад.