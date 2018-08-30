Умер создатель "Городка"

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Сценарист Александр Завелион скончался в Одессе 29 августа в возрасте 58 лет.
"Умный добрый веселый открытый человек...Невозможно поверить. Невозможно осознать", – сообщается на сайте "Всемирного клуба одесситов".
Завелион был одним из авторов популярной юмористической программы "Городок", участвовал в создании Юморин, писал для команды КВН "Джентльмены ОГУ" и многих других проектов. Прощание с Александром Завелионом состоится в пятницу, 31 августа, на Таировском кладбище Одессы. О причине смерти сценариста не сообщается.
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