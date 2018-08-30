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Умер создатель "Городка"

Фото: facebook.com
Популярная у россиян юмористическая передача потеряла своего автора

Сценарист Александр Завелион скончался в Одессе 29 августа в возрасте 58 лет.

"Умный добрый веселый открытый человек...Невозможно поверить. Невозможно осознать", – сообщается на сайте "Всемирного клуба одесситов". 

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Завелион был одним из авторов популярной юмористической программы "Городок",  участвовал в создании Юморин, писал для команды КВН "Джентльмены ОГУ" и многих других проектов.  Прощание с Александром Завелионом состоится в пятницу, 31 августа, на Таировском кладбище Одессы. О причине смерти сценариста не сообщается.


Валентина МАЙОРОВА
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