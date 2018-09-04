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Скончался народный артист России Геннадий Мелехин

Геннадий Мелехин. Фото: wikipedia.org
Актеру было 82 года

Печальное известие появилось на странице негосударственного авторского театра "Ad LIBERUM" "ВКонтакте".

В сообщении отмечается, что артист долго болел.

"Невыносимо больно говорить о Вас в прошедшем времени", – пишут коллеги и друзья Мелехина, называя его незабвенным учителем.

Он был старейшим актером Русского драматического театра Карелии. Выступал на его сцене с 1984 по 2006 год. Геннадий Мелехин играл в спектаклях "А зори здесь тихие", "Мастер и Маргарита" и множестве других.

Дата и место прощания с народным артистом России пока неизвестны.

Виктория БАЛАЯН
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