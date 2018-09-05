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Зрители лишились любимого игрока "Что? Где? Когда?"

Рошан Аскеров. Кадр youtube.com
"Попробую найти новую игрушку": Ровшан Аскеров ушел из телеклуба

Звезда популярной программы решил покинуть клуб после 20 лет интеллектуальных игр.

"Пора признать очевидное: время игрока... Ровшана Аскерова закончилось. Вовремя остановить волчок – отдельное умение. Это мое решение... И только мое. Из-за стола, говорят, надо вставать с легким чувством голода. Из-за игрового – тоже", – написал Аскеров на своей страничке в Facebook (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

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Поклонники яркого капитана пришли в ужас от его решения. "Неееет,только не это!!!!!", "Жаль. Нас зрителей жаль, Вы придавали игре особый колорит и эмоциональность", "Зачееееем, Ровшааан! Не делай этого! Эта игра уже часть тебя", "Я еще со времен брейн-ринга 90-х смотрел игры только из-за Аскерова", "я была в вас немножко влюблена)", – написали в комментариях к посту восторженные почитатели таланта Аскерова (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ровшан Аскеров начал играть в клубе "Что? Где? Когда?" в 1998 году. Был участником команды Алексея Блинова и Балаша Касумова, потом стал капитаном собственной команды.

Валентина МАЙОРОВА
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