Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Скончался народный артист России Николай Черныш

Артист умер в Белгороде. Ему было 80 лет

Скорбное известие появилось на сайте Белгородского государственного института искусств и культуры. Там артист работал преподавателем актерского мастерства. 

"Заканчивается эпоха великих людей, настоящих легенд. Сегодня мы прощаемся с Николаем Константиновичем Чернышом, гордостью и славой отечественного театра" – говорится в сообщении. 

Родом Черныш был из Харьковской области. Родился в Чугуеве. Он служил в нескольких театрах -  Закарпатском драматическом в Ужгороде, Архангельском областном театре драмы им. Ломоносова и других. В Белгородский драмтеатр он пришел в 67-м году.

Звание народного артиста РСФСР ему присвоили в 1986 году.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы назвали главную причину потери Крыма

В Киеве признали, что жители полуострова не хотят возвращаться обратно

Шведы закроют "Северный поток - 2"

В Стокгольме считают российский проект угрозой для безопасности страны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей