Скончался народный артист России Николай Черныш

Артист умер в Белгороде. Ему было 80 лет

Скорбное известие появилось на сайте Белгородского государственного института искусств и культуры. Там артист работал преподавателем актерского мастерства.

"Заканчивается эпоха великих людей, настоящих легенд. Сегодня мы прощаемся с Николаем Константиновичем Чернышом, гордостью и славой отечественного театра" – говорится в сообщении.



Родом Черныш был из Харьковской области. Родился в Чугуеве. Он служил в нескольких театрах - Закарпатском драматическом в Ужгороде, Архангельском областном театре драмы им. Ломоносова и других. В Белгородский драмтеатр он пришел в 67-м году.

Звание народного артиста РСФСР ему присвоили в 1986 году.