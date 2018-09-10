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В "Доме-2" разразился громкий скандал

Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel
Ссора с Ксенией Бородиной подтолкнула Ольгу Рапунцель к решительному шагу

Одна из самых ярких участниц, наверное, хочет покинуть телепроект. Об этом подумала публика, узнавшая о конфликте девушки с телеведущей.

Отношение участников шоу и многих телезрителей к Ольге заметно изменилось, после того как она родила дочь. Теперь большинство считают Рапунцель примерной мамой и женой.

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Только в семье у нее не все гладко. После свадьбы она нередко ссорилась с мужем Дмитрием Дмитренко. Он даже пускал в ход кулаки. Но супруги помирились благодаря ведущим "Дома-2". Однако, наверное, позабыв об этом, Ольга Рапунцель стала хамить Ксении Бородиной.

Ведущая напомнила девушке, что, когда та пришла на проект, ее называли "балалайкой", а они отмыли ей репутацию, помирили с мужем, приютили ее. И упрекнула, что такое же отношение у Ольги к сестре и маме – она неблагодарная.

А Рапунцель ответила на это, что она "сама отбелила свою репутацию", у нее семья, "в которой все хорошо". Продолжение диалога двух дам  станет известно сегодня в эфире шоу. При этом многие зрители проекта предположили, что Ольга в порыве чувств уйдет из "Дома-2".  

Трудности в семье были связаны и с отношениями Дмитрия Дмитренко с тещей Татьяной Владимировной: они по-прежнему не находят общего языка. Как-то, разозлившись, молодой человек едва не задушил женщину, вовремя остановился. В этом он признался Бородиной.

"Это случилось тогда, когда она начала меня материть. Я поставил условие жене: либо она, либо я", – рассказал Дмитрий. По словам Дмитрия, Татьяна Владимировна постоянно лезла в их с Ольгой жизнь. Дмитриенко страшно не нравилось, что мать и сестра Ольги заставляли ее уйти с шоу из опасения за психику их маленькой дочери Василисы (девочке недавно исполнилось пять месяцев).

Ксения посоветовала Дмитрию поговорить с тещей и попросить ее не вмешиваться в дела их семьи. И упрекнула его в том, что он неуважительно относится к семье любимой жены. Самой Ольге Рапунцель непросто: она очень любит мужа, но и предать маму не хочет.

Несколько часов назад Ольга поместила в соцсети пост. "Как же нам дома хорошо! Нас радует домашняя обстановка. Для Василисы дом это ее личное пространство и зона комфорта. У нас съемки не только на поляне, но и в городских квартирах, и мне приходится всегда ездить на съёмки с Василисой. Для неё это утомительно, она очень устает и капризничает", – сообщила она.

Подписчики откликнулись на ее публикацию, но мнения разделились. Одни поддержали девушку. "Олечка держись, не обращай внимания на сестру и мать", "Не обращай никакого внимания, делай так, как тебе лучше, пока ты на проекте, а ведущие пусть посмотрят, как они начинали свою карьеру"

Другие посоветовали "домой идти, вот и все, и дома воспитывать" дочку. И сказали, что "с "Дома-2 надо уйти, тогда и будешь совмещать приятное с полезным".

Некоторые упрекнули. "Если бы Оля не только себя слышала и слушала но и родню, то не было бы проблем! Возомнила о себе! Как она разговаривает с мамой ?! Это ужас, полное безразличие и неуважение! Постыдилась бы!", "Взяли и ушли! Раз там так плохо... Все равно ЧГ не выиграете! Люди против вас, потому что вы лживая пара, и вам не верят, как бы вы ни стралались быть идеальной семьёй. Все прекрасно знают, выйдя за ворота, вы долго не продержитесь вместе". – возмущались такие. 

Полина ДОРОЖКИНА
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