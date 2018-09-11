Леонтьев сбежал от врачей

Артист уже готов к встречам с публикой

Тяжелая болезнь отступила. Несколько часов назад Валерий Яковлевич опубликовал в соцсети новое фото. На нем певец выглядит бодро и свежо.

"Неприспособленный болеть" встал на ноги", – сообщил Леонтьев под снимком. А потом поблагодарил Игоря и Аллу Крутых, врачей и друзей "за сочувствие и заботу".

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Он рвется в бой. "Рад сообщить, что завтрашний сольный концерт в зале "Фестивальный" состоится", – порадовал поклонников знаменитый "Казанова".

Не обошлось и без юмора. В послесловии артист пожаловался, что ему "непросто дался диктат эскулапов". Такой вот Валерий Яковлевич шутник. Как видно, доволен, что избавился от врачей.

Фанаты восхищенно отреагировали на слова кумира. Леонтьеву признавались в любви, желали крепкого здоровья и долгих лет жизни.

"Ура! Да здравствует любимый Артист! Слава эскулапам!", "Вы нам очень нужны!", "Берегите себя!", "Держитесь, Валерий Яковлевич! Удачи Вам, здоровья и сил, восстанавливайтесь, не забывайте о себе!", "Ура, ура, ура, ура! Как я рада, очень рада! Больше не болейте, ни-ког-да!", "Слава Всевышнему, что Вы поправляетесь! Очень Вас люблю! Будьте здоровы и счастливы!", "Ну и молодец, Валерий! Рада за Вас, что снова на ногах", "Настоящий шоумен! Великий Певец!" – отозвались многие фолловеры.

А некоторые заволновались. "Не рано Вы решили, что вылечились", "Дался Вам этот концерт. Здоровье не купишь. Лучше лечитесь, мы подождем. Я же переживаю", "Диктат нужен, чтобы не было осложнений. Легкие коварные", "Пневмония – это не шутка, надо долечивать ее", – посоветовали такие.

Между тем не так давно все почитатели таланта известного певца сильно забеспокоились. На "Новой волне" Валерия Леонтьева, который собирался участвовать в двух концертах, подкосила серьезная болезнь – он слег уже после приезда в Сочи.

Врачи обнаружили у артиста пневмонию и запретили ему выходить на сцену. А он бы этого и не смог: по словам Игоря Крутого, певец "ходил по стенке".

По несколько раз в день к Леонтьеву приезжала "скорая". Его спасали капельницами. И когда состояние артиста улучшилось, зрителям пообещали, что он выступит на гала-концерте по случаю закрытия конкурса, но этого не произошло.