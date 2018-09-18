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Сын Кадышевой попал в аварию

Надежда Кадышева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Роскошный автомобиль отпрыска артистки столкнулся с грузовиком

Единственный сын певицы Надежды Кадышевой, 34-летний Григорий Костюк, стал участником ДТП.

По сообщению Telegram-канала Mash, автомобиль Костюка – Ferrari GTC4Lusso стоимостью 30 млн руб. – врезался в фургон на площади Никитских ворот в Москве.   

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К счастью, машина не успела разогнаться, и дорогая иномарка была лишь слегка оцарапана. При этом сам Костюк отрицает, что попал в аварию. По его словам, в столице его сейчас нет, как нет и автомобиля такой марки. 

Надежда Кадышева – заслуженная артистка России, лауреат многих музыкальных премий, исполняет как русские народные, так и современные песни в стиле фолк.

Валентина МАЙОРОВА
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