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Голос Бузовой без "фанеры" шокировал фанатов

Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Звезда отважилась спеть вживую

Только ленивый не пинал вокальные способности телеведущей Ольги Бузовой, которая с бешеным напором пытается покорить музыкальный олимп. И неудивительно – звездный статус певицы поддерживается больше скандалами, нежели творческими успехами, которые, мягко говоря, скромны. Но, кажется, Бузова решила доказать всем, на что она на самом деле способна.

В своем Instagram она опубликовала ролик с выступлением unplugged. Только пара акустических гитар и голос. В таком формате об исполнении песен под фонограмму не может быть речи. Что умеешь, то и имеешь, так сказать. Что умеет Бузова (и имеет ли), можно выяснить самостоятельно, посмотрев видео.

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Композиция называется "Мало половин".

К слову, всего за несколько часов видео посмотрели аж 1,3 миллиона человек. Разумеется, многие ожидали феноменального провала, но на деле оказалось далеко не все так плохо (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"А теперь хочется показать всем средний палец ,кто думал что Оля не поет", – возликовал grigarem.

"И закройте рты, говоря ,что она петь не умеет! Умничка Оленька", – поддержала предыдущего оратора yanochka_legkova.

"Надо показать все тем кто пишет и говорит, что Бузова вообще не умеет петь и всегда поет под фанеру", – предложила swet_liza

Но антифанатов Бузовой так легко не переубедить. От них певице досталось по-полной.

"Фу. У тебя вообще голоса нет. Что это? Правильно сделали, что в эфире не показали..." – заявила luizakhafizova9087.

"Во дворе гопники и то намного п*** поют!!))) Это п*****, позорище...Ну на х**??)) Неужели ты не слышишь свой голос?)" – возмутился andrey_milyachenko.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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