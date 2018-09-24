Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дубцова облизала мужчину

Ирина Дубцова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokho
Артистка подогрела слухи о своем романе с известным телеведущим

Певица и автор многих известных песен Ирина Дубцова удивила поклонников странным поведением. Артистка облизала известного ведущего Андрея Разыграева.

Кажется, парочка решила подогреть слухи об их романе. Видимо, по этой причине некогда ведущий "Муз-ТВ" опубликовал видео (18+), сопроводив его подписью "Ну что таблоиды, вот вам заголовок: "Дубцова и Разыграев лизались в прямом эфире!"))🔥😆❤️ ". 

Поклонникам артистов такая шутка пришлась по вкусу. Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.

"Лизались? Фуууу😂😆 заигрывали, чмокались😆🤭 красивее👍. Загаловок скорее будет таким "Шуры-Муры в Прямом эфире" @razygraev в очередной раз спровоцировал Дубцову на откровенность... 👌😆😂;Фу уже облизываются;🔥Огонь!🔥🔥🔥" – писали они. 

Марина МОНРО
новости партнеров
Загрузка...

Под Крымским мостом заметили "ржавые корыта"

Аксенов оценил боеспособность украинского флота

Польша устроит экологическую катастрофу назло России

Власти страны собираются перекопать Балтийскую косу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей