Дубцова облизала мужчину

Артистка подогрела слухи о своем романе с известным телеведущим

Певица и автор многих известных песен Ирина Дубцова удивила поклонников странным поведением. Артистка облизала известного ведущего Андрея Разыграева.

Кажется, парочка решила подогреть слухи об их романе. Видимо, по этой причине некогда ведущий "Муз-ТВ" опубликовал видео (18+), сопроводив его подписью "Ну что таблоиды, вот вам заголовок: "Дубцова и Разыграев лизались в прямом эфире!"))🔥😆❤️ ".

Поклонникам артистов такая шутка пришлась по вкусу. Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.

"Лизались? Фуууу😂😆 заигрывали, чмокались😆🤭 красивее👍. Загаловок скорее будет таким "Шуры-Муры в Прямом эфире" @razygraev в очередной раз спровоцировал Дубцову на откровенность... 👌😆😂;Фу уже облизываются;🔥Огонь!🔥🔥🔥" – писали они.