Малахова приняли за бомжа

Спящий в метро телеведущий взволновал поклонников

Андрей Малахов умилил фанатов новым фото. Ведущий, который сейчас находится в США, проехался в нью-йоркском метро как "среднестатистический американец", чем вызвал восхищение подписчиков.

На фотокарточке Малахов свернулся на не слишком удобном сиденье почти калачиком. "В гостиницу после шоу… Нужно отметить, в нашем метро спать удобнее... Спокойной ночи, Манхэттен", – цитирует его EG.RU.

Фанатам Андрей почему-то напомнил бездомного.

"Тихо,наш Андрей отдыхает!!!"

"Ах ты, бедненький бомжик!"

"Спокойной ночи вам хоть в метро,зная вашу нехватку времени".

"И что же снится нашему, всеми любимому трудоголику?" – писали они.



