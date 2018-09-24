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Малахова приняли за бомжа

Андрей Малахов. Фото: кадр 1tv.ru
Спящий в метро телеведущий взволновал поклонников

Андрей Малахов умилил фанатов новым фото. Ведущий, который сейчас находится в США, проехался в нью-йоркском метро как "среднестатистический американец", чем вызвал восхищение подписчиков. 

На фотокарточке Малахов свернулся на не слишком удобном сиденье почти калачиком. "В гостиницу после шоу… Нужно отметить, в нашем метро спать удобнее... Спокойной ночи, Манхэттен", – цитирует его EG.RU

Фанатам Андрей почему-то напомнил бездомного. 

"Тихо,наш Андрей отдыхает!!!"

"Ах ты, бедненький бомжик!"

"Спокойной ночи вам хоть в метро,зная вашу нехватку времени".

"И что же снится нашему, всеми любимому трудоголику?" – писали они. 


Марина МОНРО
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