Малахова приняли за бомжа

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Андрей Малахов умилил фанатов новым фото. Ведущий, который сейчас находится в США, проехался в нью-йоркском метро как "среднестатистический американец", чем вызвал восхищение подписчиков.
На фотокарточке Малахов свернулся на не слишком удобном сиденье почти калачиком. "В гостиницу после шоу… Нужно отметить, в нашем метро спать удобнее... Спокойной ночи, Манхэттен", – цитирует его EG.RU.
Фанатам Андрей почему-то напомнил бездомного.
"Тихо,наш Андрей отдыхает!!!"
"Ах ты, бедненький бомжик!"
"Спокойной ночи вам хоть в метро,зная вашу нехватку времени".
"И что же снится нашему, всеми любимому трудоголику?" – писали они.
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