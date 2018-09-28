Бывшая Табакова показала ребенка

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Бывшая подруга Павла Табакова Мария Фомина родила малышку Анну своему мужу Алексею Киселеву в августе этого года. Однако только сейчас актриса разместила в Сети фотографию дочки.
Снимок Марии и Анечки появился в Instagram актрисы. Девочка появилась на свет в подмосковной клинике "Лапино", клиентами которой были многие звезды. По сообщению StarHit, супруги выбрали партнерские роды – Алексей был рядом с Марусей во время рождения малышки. У Фоминой маленькая Анна – первый ребенок, у Киселева уже есть 17-летний сын от первого брака.
С наследником Олега Табакова Марию три года назад связывали нежные отношения, многие ждали, что эта красивая пара превратится в супружескую, но зимой 2017 г. Павел и Мария расстались.
Фомина вышла замуж за продюсера Алексея Киселева, а Павла часто видят в компании актрисы Софьи Синициной.
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