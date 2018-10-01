Покойный устроил женщине жуткий сюрприз

Мертвый мужчина был обнаружен в двухуровневой квартире многоэтажного дома на Ратной улице в районе Северное Бутово Москвы.

"Труп обнаружила певица М. Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом. По предварительным данным, гражданин покончил с собой – на компьютере обнаружена предсмертная записка", – приводит Агентство городских новостей "Москва" слова источника в правоохранительных органах.

Информация о трупе 51-летнего мужчины поступила на полицейский пульт в ночь на 1 октября. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

Марина Хлебникова – заслуженная артистка России. Известна исполнением таких песен, как "Мой генерал", "Чашка кофию". Ей 52 года. Ее первым мужем был музыкант Антон Логвинов, вторым – гендиректор звукозаписывающей компании "Граммофон Рекордс" Михаил Майданич.

С Логвиновым Хлебникова прожила 10 лет, но официально отношения так и не были зарегистрированы. По словам продюсера Бари Алибасова, именно он познакомил Марину и Антона. "Они вдвоем ушли в сольное плавание. Она стала самостоятельной певицей", – поделился воспоминаниями Алибасов с телеканалом "З60".

Детей у пары не было.