Нибиру
- Конца света не будет: японцы спасли Землю от Нибиру
- Нибиру или "черная дыра": землянам угрожает новая опасность
- Нибиру над Байкалом: пришельцы уже в России
Мертвый мужчина был обнаружен в двухуровневой квартире многоэтажного дома на Ратной улице в районе Северное Бутово Москвы.
"Труп обнаружила певица М. Хлебникова, которой покойный приходится первым супругом. По предварительным данным, гражданин покончил с собой – на компьютере обнаружена предсмертная записка", – приводит Агентство городских новостей "Москва" слова источника в правоохранительных органах.
Информация о трупе 51-летнего мужчины поступила на полицейский пульт в ночь на 1 октября. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.
Марина Хлебникова – заслуженная артистка России. Известна исполнением таких песен, как "Мой генерал", "Чашка кофию". Ей 52 года. Ее первым мужем был музыкант Антон Логвинов, вторым – гендиректор звукозаписывающей компании "Граммофон Рекордс" Михаил Майданич.
С Логвиновым Хлебникова прожила 10 лет, но официально отношения так и не были зарегистрированы. По словам продюсера Бари Алибасова, именно он познакомил Марину и Антона. "Они вдвоем ушли в сольное плавание. Она стала самостоятельной певицей", – поделился воспоминаниями Алибасов с телеканалом "З60".
Детей у пары не было.
Российскую валюту недооценили
Норвежцы намерены рассказать всю правду о полуострове