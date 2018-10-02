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Названа причина смерти Романа Карцева

Роман Карцев. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Известный юморист умирал в больнице

Причиной смерти артиста Романа Карцева стал инсульт. Он умер в больнице. 

По словам близких артиста, последние месяцы были для него тяжелыми – ему было очень плохо. Из-за болезни актер отменил концерт, который по плану должен был пройти в ноябре, пишет LIFE SHOT. 

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Эту версию косвенно подтвердила внучка Карцева Вероника Евстигнеева, которая рассказала, что дедушка последние месяцы лежал в лечебном заведении. 

"Дедушка скончался сегодня рано утром", – цитирует ее ТАСС. 

Позже подробностями случившегося поделился сын артиста Павел Кассинский. По его словам, инсульт у отца случился два месяца назад. 

"Вроде бы чуть-чуть откачали. Начал ходить. Потом пошел инфаркт и что-то типа пневмонии. Заражение очень сильное. Три недели держали в искусственной коме. Старались, боролись. Ну что – 79 лет. Бороться в таком возрасте...", – приводит его слова газета "Известия". 

Роман Андреевич Карцев – заслуженный артист России и СССР. Он играл в театре и кино. Известен по фильмам "Собачье сердце", "Старые клячи" и многим другим. 

Фоторепортаж
Умер известный советский артист Роман Карцев
Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Марина МОНРО
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