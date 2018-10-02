Названа причина смерти Романа Карцева

Известный юморист умирал в больнице

Причиной смерти артиста Романа Карцева стал инсульт. Он умер в больнице.

По словам близких артиста, последние месяцы были для него тяжелыми – ему было очень плохо. Из-за болезни актер отменил концерт, который по плану должен был пройти в ноябре, пишет LIFE SHOT.

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Эту версию косвенно подтвердила внучка Карцева Вероника Евстигнеева, которая рассказала, что дедушка последние месяцы лежал в лечебном заведении.

"Дедушка скончался сегодня рано утром", – цитирует ее ТАСС.

Позже подробностями случившегося поделился сын артиста Павел Кассинский. По его словам, инсульт у отца случился два месяца назад.

"Вроде бы чуть-чуть откачали. Начал ходить. Потом пошел инфаркт и что-то типа пневмонии. Заражение очень сильное. Три недели держали в искусственной коме. Старались, боролись. Ну что – 79 лет. Бороться в таком возрасте...", – приводит его слова газета "Известия".



Роман Андреевич Карцев – заслуженный артист России и СССР. Он играл в театре и кино. Известен по фильмам "Собачье сердце", "Старые клячи" и многим другим.