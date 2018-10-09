Известный актер покалечил пешехода

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Дмитрий Назаров на машине сбил перебегавшего дорогу мужчинув Москве. Это случилось накануне ночью, около 23:30, на Варшавском шоссе.
Некоторые источники сообщили, что пешеход был пьян. Актер вызвал "скорую помощь" и уехал, пишет "РЕН ТВ".
У пострадавшего диагностировали перелом костей предплечья. Его увезли в больницу.
Дмитрий Назаров – известный актер и телеведущий. На его счету больше 20 ролей в трех московских театрах и создал свыше 40 образов в кино.
Популярность и любовь зрителей к нему пришла в сериале "Кухня". Там он сыграл шеф-повара Виктора Баринова.
В одной из серий фильма герой, роль которого исполнил актер, сбивает владельца ресторана и попал в полицию.
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