Известный актер покалечил пешехода

Звезда сериала "Кухня" повторил судьбу своего героя

Дмитрий Назаров на машине сбил перебегавшего дорогу мужчинув Москве. Это случилось накануне ночью, около 23:30, на Варшавском шоссе.

Некоторые источники сообщили, что пешеход был пьян. Актер вызвал "скорую помощь" и уехал, пишет "РЕН ТВ".

У пострадавшего диагностировали перелом костей предплечья. Его увезли в больницу.

Дмитрий Назаров – известный актер и телеведущий. На его счету больше 20 ролей в трех московских театрах и создал свыше 40 образов в кино.

Популярность и любовь зрителей к нему пришла в сериале "Кухня". Там он сыграл шеф-повара Виктора Баринова.

В одной из серий фильма герой, роль которого исполнил актер, сбивает владельца ресторана и попал в полицию.