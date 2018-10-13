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Джигарханяна госпитализировали

Фото: Global Look Press/Russian Look/Pravda Komsomolskaya
У артиста снова проблемы со здоровьем

Армен Джигарханян экстренно доставлен в больницу. Об этом сообщил его адвокат Евгений Парфенов.

По его словам, 83-летний актер находится в состоянии средней тяжести. Однако врачи заверили, что его жизни ничто не угрожает.

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"Накануне Армен Борисович Джигарханян был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его состояние оценивается медиками как средней тяжести, но стабильное", – цитирует его ТАСС.

Стоит отметить, что это уже пятая по счету госпитализация Джигарханяна с начала года.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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